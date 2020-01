Comunicado do Business Wire :DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) anunciou hoje que Carla Christofferson foi nomeada diretora de Riscos para liderar os esforços de risco e segurança da empresa.

Christofferson se reportará a Mike Salvino, presidente e diretor executivo da DXC, como consultora-chave em riscos incorporados e emergentes. "A gestão de riscos corporativos é uma importante função para as empresas globais atuais", disse Salvino. "Temos a sorte de contar com alguém com experiência e discernimento como a Carla na equipe da DXC."

O papel de Christofferson será liderar a gestão de riscos, incluindo a função de ética e conformidade, preparação da segurança cibernética, resiliência e segurança, iniciativas de proteção de marca e proteção de ativos.

Christofferson também promoverá a estratégia de resiliência de nível corporativo da DXC para permitir que os líderes respondam a disrupções de segurança e negócios de maneira eficiente e consistente, mantendo a segurança dos funcionários na vanguarda e protegendo os ativos da empresa.

"Estou empolgada por fazer parte de uma equipe comprometida e focada na criação de um ambiente seguro para nossos trabalhadores, negócios e clientes", disse Christofferson. "É uma honra ser diretora de Riscos da DXC e espero desenvolver os programas existentes para ajudar a empresa a enfrentar os desafios atuais e futuros."

Christofferson traz uma experiência significativa em cargos de liderança sênior. Antes de entrar na DXC, ela esteve na AECOM, uma empresa líder em infraestrutura, onde atuou como vice-presidente executiva e diretora jurídica. Ela liderou os departamentos de Gestão de riscos, Segurança de TI, Segurança física e Segurança, Saúde e Meio ambiente (SSMA) da AECOM. Ela também supervisionou a organização jurídica da empresa a nível mundial, incluindo litígios, assuntos governamentais, ética e conformidade, relatórios da SEC e atividades legais relacionadas com transações.

Em 2015, Christofferson foi sócia-gerente da O'Melveny & Myers, um escritório de advocacia de Los Angeles (EUA). Durante seus 22 anos de mandato, ela representou clientes em vários setores, incluindo energia, petróleo e gás.

Christofferson está muito ativa nos assuntos da comunidade de Los Angeles e atuou nos conselhos da Fundação da Biblioteca de Los Angeles e da Metropolitan YMCA. Ela se formou em Direito pela Universidade de Yale e é bacharel em Comunicação pela Universidade de Dakota do Norte.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão crítica enquanto moderniza a TI, otimiza arquiteturas de dados e garante segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. Com décadas de inovação, as maiores empresas do mundo confiam na DXC para implementar nossa série de tecnologias corporativas a fim de oferecer novos níveis de desempenho, competitividade e experiências de cliente. Saiba mais sobre a história da DXC e nosso foco em pessoas, clientes e execução operacional em www.dxc.technology.

