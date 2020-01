Otan vai retirar temporariamente parte de seu pessoal no Iraque

A Otan anunciou nesta terça-feira a retirada temporária de uma parte de seu pessoal no Iraque, após a suspensão de sua missão de formação das forças iraquianas, em razão das tensões entre Washington e Teerã.

"Estamos adotando as precauções necessárias para proteger nosso pessoal. Isso inclui o reposicionamento temporário de uma parte do pessoal em diferentes locais no interior e no exterior do Iraque", informou uma autoridade da Aliança Atlântica citada em comunicado.

A Otan, porém, "manterá uma presença no Iraque", acrescentou.

A França, por sua vez, anunciou nessa terça que "não tem a intenção" de retirar seus militares atualmente mobilizados no Iraque para missões de formação.

O país, que faz parte da coalizão internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos, conta com 200 militares no Iraque, segundo o Estado Maior.