Europa duplicará operações de asilo em 2020

A agência europeia de asilo anunciou nesta terça-feira que dobrará suas operações em 2020, em particular para fortalecer sua presença na Grécia, Chipre e Malta, onde a chegada de migrantes aumentou em 2019.

As implantações operacionais do Escritório Europeu de Apoio ao Asilo (EASO) chegarão a 2.000 pessoas em 2020, graças a um acordo assinado em dezembro com esses países e com a Itália, informou a agência em comunicado.

"Chipre, Grécia e Malta verão a duplicação do pessoal do EASO, enquanto as implantações na Itália serão reduzidas, levando em consideração as mudanças nas necessidades das autoridades do país", onde as chegadas pelo Mediterrâneo foram divididas entre duas entre 2018 e 2019.

Em 2019, 110.669 migrantes e refugiados chegaram à Europa por mar, no auge da crise, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM), uma agência da ONU.

É dez vezes menos que o milhão de pessoas que chegaram em 2015.

No ano passado, a Grécia recebeu 62.445 pessoas, contra 32.742 no ano anterior. Além disso, 3.405 pessoas chegaram a Malta, mais do que o dobro, de 1.445 em 2018, enquanto outras 7.647 chegaram a Chipre (4.307 em 2018).