Comunicado do Business Wire :PPG

A PPG (NYSE: PPG) anunciou hoje que recebeu o selo Pró-Ética do Ministério da Transparência e da Controladoria Geral da União (CGU). Líder mundial na fabricação de tintas e revestimentos, a PPG foi a única empresa do setor a ser reconhecida em 2019. No Brasil, a companhia possui unidades em Sumaré e Américo Brasiliense (SP), Gravataí (RS) e Pinhais (PR).

O Ministério e a CGU promovem conduta ética nos negócios em todo o Brasil, concedendo o selo Pró-Ética a empresas que demonstram práticas comerciais legais e operam com o mais alto nível de compliance, transparência e integridade.

Após um extenso processo de verificação, o Comitê Gestor do Selo Pró-Ética - composto por membros da CGU, auditores independentes e representantes de várias instituições - constatou que a PPG atendia a todos os padrões de conformidade e transparência.

"A PPG se orgulha de ser reconhecida como líder do setor em ética e transparência pelo Ministério Federal da Transparência e pela CGU", diz Marcio Grossmann, presidente da PPG no Brasil. "O selo Pró-Ética valida ainda mais nosso compromisso com a conduta comercial honesta e ética. Manter nossos valores essenciais e fornecer produtos de qualidade são a base de nossos negócios em todo o mundo", completa o executivo.

"Estamos honrados em ser a única empresa de revestimentos a ganhar um selo Pró-Ética em 2019", conta Melina Camargo, gerente de conformidade da PPG no Brasil. "Nossa força de trabalho com ética, no Brasil e no mundo, é realmente a força motriz por trás desta conquista. Estamos ansiosos em atender às necessidades dos clientes e da sociedade novamente em 2020 e mais além", revela a executiva.

Detalhes sobre o compromisso da PPG com a conduta ética nos negócios podem ser encontrados no Código Global de Ética da empresa.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD?

Na PPG (NYSE: PPG), trabalhamos todos os dias para desenvolver e entregar as tintas, revestimentos e materiais especiais nos quais nossos clientes confiam há mais de 135 anos. Com dedicação e criatividade, resolvemos os maiores desafios de nossos clientes, cooperando estritamente por encontrar o caminho certo a seguir. Com sede em Pittsburgh, operamos e inovamos em mais de 70 países bem como registramos vendas líquidas de US$ 15,4 bilhões em 2018. Atendemos clientes nos setores de construção, produtos de consumo, mercados industriais e de transporte e mercados de reposição. Para saber mais, acesse www.ppg.com.

We protect and beautify the world é uma marca comercial e o logotipo da PPG é uma marca registrada da PPG Industries Ohio, Inc.

