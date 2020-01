Alemanha retira parte de seus soldados estacionados no Iraque

Uma parte das tropas alemães presentes no Iraque para tarefas de formação será retirada do país, devido à tensão na região, e transferida para Jordânia e Kuwait - informou um porta-voz do Ministério alemão da Defesa à AFP.

O contingente alemão formado por cerca de 30 militares baseados em Bagdá e Taji, ao norte da capital iraquiana, vai ser "reduzido provisoriamente", anunciou a mesma fonte.

Além dos militares instalados perto de Bagdá, a Alemanha estacionou tropas no Curdistão iraquiano para treinar as forças de segurança locais.

No total, a Alemanha conta com 120 militares no Iraque, integrados à coalizão internacional contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI) dirigida pelos Estados Unidos.

O anúncio de retirada parcial do Iraque foi informado pelo Ministério da Defesa à Câmara dos Deputados, que enquadra estritamente as missões militares alemães.