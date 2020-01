Motorista bêbado que matou 7 na Itália vai para clínica

'Erro' dos EUA cria confusão sobre retirada de tropas do Iraque

'Erro' dos EUA cria confusão sobre retirada de tropas do Iraque

Confusão no funeral de Soleimani deixa mais de 30 mortos no Irã

Confusão no funeral de Soleimani deixa mais de 30 mortos no Irã

Confusão deixa vários mortos durante funeral de Soleimani no Irã

Confusão deixa vários mortos durante funeral de Soleimani no Irã

Homem é condenado pelo estupro de 48 jovens no Reino Unido

Homem é condenado pelo estupro de 48 jovens no Reino Unido