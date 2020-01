Comunicado do Business Wire :MYPINPAD

MYPINPAD("MPP"),líder mundial em autenticação pessoal segura para soluções de pagamento, obteve a certificação do Conselho de Normas de Segurança do Payment Card Industry (PCI SSC) para sua solução iOS de Entrada de PIN daseada em software em COTS (SPoC).

A empresa fintech, sediada no Reino Unido, está entre as primeiras do mundo a obter a certificação para sua inovadora solução PIN on Mobile ("MPP mPOS"),avaliada pela Brightsight. A solução permite que os smartphones e tablets do dia-a-dia substituam os tradicionais terminais de Ponto de Venda e os dispositivos mPOS (Ponto de Venda móvel) de entrada de PIN.

A inovadora solução SPoC da MYPINPAD é vista como um grande capacitador para a prevista expansão maciça no número de dispositivos de aceitação de pagamento em todo o mundo. A solução é facilmente integrada em aplicações de terceiros e pode ser entregue como uma forma de serviço.

O custo dos PIN Pads baseados em hardware é visto como uma barreira significativa para a adoção global da aceitação de cartões. O mPOS (ponto de venda móvel) da MPP permitirá que mesmo as menores empresas e as que se encontram em economias mal servidas aceitem pagamentos com cartão, ao mesmo tempo que alivia os comerciantes e os grandes varejistas do ônus de comprar e manter grandes lotes de terminais tradicionais de ponto de venda (POS).

É importante ressaltar que a entrada do PIN é feita através de uma imagem padrão do PIN pad (não codificada), garantindo a adoção integral pelo cliente. A tecnologia possibilita o uso por pessoas com deficiência visual e pessoas com outras deficiências, o que é fundamental em certos mercados, oferecendo a primeira solução totalmente inclusiva do mundo.

Phil King, diretor executivo e presidente da MYPINPAD, comentou: "MYPINPAD está na liderança do pensamento e do desenvolvimento do PIN on Mobile desde 2012. Estamos muito orgulhosos por termos alcançado a certificação PCI SPoC para dispositivos IOS, apresentando um PIN pad padrão não codificado que os consumidores confiam e com o qual estão familiarizados. Esperamos anunciar o mesmo para os dispositivos Android em breve.

Desde o início, o compromisso da MYPINPAD com esta tecnologia tem sido inabalável. Nossa plataforma foi projetada para disponibilizar soluções de aceitação de pagamento baseadas em leitor de cartão seguro e sem contato, esta última chamada MPP SoftPOS como uma solução somente de software, com certificação e com a pré-integração do nosso código dentro de cada payShield HSM. Aguardamos com expectativa poder oferecer em uma base global mPOS da MPP com certificação PCI SPoC em todos os dispositivos e SoftPOS da MPP aprovado no esquema em dispositivos Android no novo ano".

"É um prazer trabalhar com a equipe criativa e qualificada da MYPINPAD e ajudar a trazer novas e inovadoras soluções de pagamento para o mercado. Esperamos continuar com nossa parceria com o MYPINPAD nos próximos anos", declara Rob van Marrewijk, diretor de desenvolvimento de negócios da Brightsight.

Sobre a MYPINPAD:

MYPINPAD é um líder global em autenticação pessoal segura para soluções de pagamento em smartphones e tablets disponíveis comercialmente. Nossa tecnologia proprietária e de patente mundial assegura e protege a entrada de informações sensíveis em telas sensíveis ao toque, criando um ambiente confiável. O conjunto de soluções inovadoras da MYPINPAD elimina a dependência de hardware especializado para autenticação pessoal; reduz o custo e a complexidade, promove a rápida adoção e potencializa as capacidades conectadas dos dispositivos inteligentes.

Acesse www.mypinpad.com para descobrir mais sobre esta tecnologia transformadora.

