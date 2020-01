Presidente sul-coreano quer agendar visita de Kim Jong Un

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, formulou nesta terça-feira um apelo por melhores relações com a Coreia do Norte e propôs uma visita do líder Kim Jong Un a Seul, apesar do abandono de Pyongyang da moratória sobre testes nucleares e de mísseis.

A proposta de Moon ocorre após Kim ameaçar com a demostração de uma "nova arma estratégica" durante reunião do partido comunista realizada na semana passada.

Desde o fracasso da cúpula entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Hanói no ano passado, Pyongyang tem criticado repetidamente a Coreia do Sul.

O líder norte-coreano chegou a dizer que já não tem "nada a discutir" com Seul.

"Espero que as Coreias do Sul e do Norte possam fazer esforços conjuntos visando se criar as condições para definir uma data da visita do presidente Kim Jong Un em muito breve", declarou Moon em seu discurso de Ano Novo.

O convite para Kim visitar Seul data da última cúpula entre os dois líderes, em Pyongyang, em setembro de 2018, quando a península vivia uma aproximação diplomática.

"Estou disposto a me reunir em repetidas ocasiões e discutir sem parar" com o Norte, disse Moon no discurso transmitido em rede nacional.

Moon sugeriu ainda que Pyongyang e Seul discutam a formação de uma equipe unificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para julho.

Atletas dos dois países participaram juntos das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul, há dois anos, e posteriormente formaram equipes comuns em outros eventos.