Comunicado do Business Wire :AerSale

A AerSale Component Solutions, uma divisão da AerSale®, Inc., anunciou hoje que recebeu a aprovação da Administração da Aviação Federal (Federal Aviation Administration, FAA) para revisar os trens de pouso de aeronaves das séries Boeing 737, 757 e 767. A aprovação da FAA para revisar o trem de pouso da família de aviões Airbus A320 é esperada nos próximos meses.

"Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes um conjunto completo de produtos e serviços, e a aprovação da FAA para revisar o trem de pouso usado em aeronaves comerciais amplamente populares é mais um exemplo da ampla gama de soluções integradas de aeronaves e recursos técnicos que oferecemos", afirmou Nicolas Finazzo, presidente e CEO da AerSale. "Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes conveniência, economia e qualidade em um único lugar, para atender às suas necessidades".

"Trabalhamos muito para obter essa aprovação", acrescentou Dean Vitale, gerente geral da AerSale Component Solutions. "Concluímos a revisão do nosso primeiro conjunto de engrenagens para uma aeronave Boeing 767-300 e começamos o próximo conjunto de engrenagens para uma aeronave da série 737 NG".

A AerSale emprega uma equipe dedicada de 20 especialistas técnicos nas instalações da empresa em Rio Rancho, Novo México, com 100.000 pés quadrados, que agora inclui uma loja de trem de pouso independente de 60.000 pés quadrados, com espaço para expansão. A capacidade da empresa de revisão completa para conjuntos de trem de pouso inclui NDT, usinagem CNC de ponta, uma linha de revestimento de 30 tanques e fabricação de buchas no local. Além disso, todo o suporte de atuação será fornecido pela Avborne Component Solutions da AerSale em Miami, Flórida.

Sobre a AerSale

A AerSale, líder global em aviação, é uma fornecedora integrada no mercado de reposição de aeronaves, motores e componentes usados, além de oferecer uma ampla variedade de serviços de MRO (manutenção, reparo e revisão) e engenharia para componentes e aeronaves comerciais e governamentais. A AerSale também presta serviços de gestão de ativos a proprietários de portfólios de aeronaves e motores que se encontram no final do ciclo de vida. Com sede em Coral Gables, Flórida, EUA, a AerSale mantém escritórios e operações nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Para obter mais informações, acesse nosso site em www.aersale.com ou entre em contato com o setor de Relacionamento com a Mídia da AerSale pelo telefone (305) 764-3200 ou pelo e-mail media.relations@aersale.com.

Lyndelle Nieuwkerk Telefone: (305) 764-3200 E-mail: media.relations@aersale.com

