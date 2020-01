EUA criticam Rússia e China por impedir anúncio da ONU sobre ataque à embaixada

Os Estados Unidos criticaram em comunicado a Rússia e a China por impedirem o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) de emitir uma declaração contra o ataque à embaixada americana no Iraque.



Os EUA agradeceram no texto que 27 países-membros da ONU tenham se manifestado contra o ataque em 31 de dezembro, mas apontam que esses comentários "contrastam fortemente com o silêncio do Conselho de Segurança da ONU devido a dois membros permanentes - Rússia e China".



Segundo o comunicado, a ação da Rússia e da China "coloca em dúvida a credibilidade do Conselho". "Como demonstramos, não toleraremos ataques a pessoal e instalações dos EUA e responderemos decisivamente para proteger nossos interesses, cidadãos e aliados", acrescenta.