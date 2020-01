UE/Leyen: É preciso convencer Irã a cumprir acordo nuclear

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou em comunicado que a entidade, um órgão executivo da União Europeia (UE), está "profundamente preocupada" com o anúncio do Irã de que não vai mais cumprir o acordo nuclear de 2015 e defendeu que o país deve retornar às normas estabelecidas pelo pacto.



"Este anúncio chega em um momento de severas tensões na região. Do ponto de vista europeu, é importante que o Irã retorne ao acordo nuclear. Temos que convencer o Irã de que também é do seu próprio interesse", afirmou. Ela acrescentou que é preciso "interromper o ciclo de violência".



Von der Leyen também anunciou que, na próxima quarta-feira, vai convocar uma reunião especial com outros comissários para uma "reflexão sobre o alcance de diferentes partes interessadas relacionadas ao acontecimento no Iraque e além". Na última semana, um ataque do governo americano em Badgá matou um general iraniano, o que ampliou ainda mais as tensões entre Washington e Teerã, além do Iraque.



"Esta reunião na quarta-feira também servirá como uma plataforma para coordenar as ações a serem realizadas pelos comissários da região", disse.