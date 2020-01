Comunicado do Business Wire :Newmont Corporation

A Newmont Corporation (NYSE: NEM; TSX: NGT; Newmont ou a empresa) anunciou hoje que renovou sua marca, nome e logotipo para refletir sua base sólida e estável, após duas transações históricas realizadas em 2019. A marca atualizada da empresa está sendo revelada no momento em que a Newmont celebra seu centenário, em maio de 2020, e iniciará seu próximo século de desempenho superior, geração de valor e liderança em sustentabilidade em 2 de maio de 2021.

"Concretizamos duas transações históricas em 2019, que transformaram a Newmont em uma organização verdadeiramente internacional, com um portfólio inigualável de ativos e perspectivas em duas das mais importantes jurisdições do mundo", declarou Tom Palmer, presidente e CEO da empresa. "A Newmont já demonstrou muitas vezes no passado sua capacidade de se adaptar a mudanças, uma característica inconfundível de nosso sucesso ao longo dos últimos 100 anos. A renovação de nossa marca representa um próximo passo natural ao iniciarmos os próximos 100 anos do legado duradouro e honroso de disciplina operacional, crescimento lucrativo, boa gestão ambiental e desenvolvimento dos melhores talentos do mercado."

Ao celebrar 100 anos como líder mundial em mineração, o nome "Newmont" é bem reconhecido e tem sido uma marca emblemática no S&P; 500 e em vários outros índices. O logotipo atualizado da Newmont emprega o triângulo dourado da versão anterior - que representa o ápice do setor e o exemplo máximo de liderança - para reforçar o vigor e a estabilidade transmitidos pelo novo logotipo.

"Ainda que nossa estratégia comprovada e valores essenciais sigam sendo fundamentais para nosso sucesso contínuo, atualizamos e adaptamos nossa marca para refletir nossa posição como empresa transformada e líder mundial em ouro", acrescentou Palmer.

A Newmont possui o portfólio mais sólido e sustentável de operações, projetos e perspectivas de exploração no setor de ouro. Esses ativos permitem que a empresa dê continuidade a projetos lucrativos em seu fluxo incomparável, para sustentar a produção de ouro por um horizonte de uma década nas principais jurisdições do mundo.

ASSISTA AO VÍDEO DE PALMER E CONFIRA IMAGENS DA NOVA MARCA AQUI: https://www.newmont.com/BrandRefreshAssets

Sobre a Newmont

A Newmont é a principal empresa de ouro do mundo e produtora de cobre, prata, zinco e chumbo. O portfólio de ativos, perspectivas e talentos de padrão internacional da empresa está fundamentado em jurisdições de mineração favoráveis na América do Norte, América do Sul, Austrália e África. A única produtora de ouro listada no índice S&P; 500, a Newmont é amplamente reconhecida por suas práticas ambientais, sociais e de governança. A empresa é líder do setor em geração de valor, respaldada por sólidos padrões de segurança, execução superior e proficiência técnica. A Newmont foi fundada em 1921 e atua como empresa de capital aberto desde 1925.

Contato com a mídia Omar Jabara 303-837-5114 omar.jabara@newmont.com Contato com investidores Jessica Largent 303-837-5484 jessica.largent@newmont.com

