Produção de carros cai a seu nível mais baixo desde 1997 na Alemanha

A produção de automóveis na Alemanha caiu (-9%) pelo terceiro ano consecutivo em 2019, a 4,7 milhões de unidades, seu nível mais baixo desde 1997, segundo dados publicados nesta segunda-feira pela federação VDA.

Embora as vendas na Alemanha tenham aumentado 5%, as construtoras alemãs exportaram menos "por causa da queda na demanda internacional" no contexto da guerra comercial, informou a VDA em comunicado.

Em 2018, a indústria automotiva alemã, um dos pilares da economia do país, produziu 5,12 milhões de unidades, uma queda de 9,3% após outra queda de 1,8% em 2017.

As vendas de carros novos na primeira economia europeia aumentaram, no entanto, em comparação com 2018, cujos últimos meses foram marcados por um novo regulamento contra a poluição.

As exportações caíram 13% em um ano, para 3,5 milhões de unidades.

Os problemas da situação global estão ligados aos grandes investimentos que os fabricantes estão fazendo em carros elétricos para poder respeitar o novo padrão de emissão de CO2.