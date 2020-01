Comunicado do Business Wire :Analogix Semiconductor, Inc.

A Analogix Semiconductor, Inc. anunciou hoje a disponibilidade do Times Square RD1011, seu design de referência de alto desempenho para cabo ativo USB-C? para USB-C? com suporte bidirecional, capaz de conectar uma fonte USB-C a um dispositivo USB-C a vários metros de distância.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200106005265/pt/

Analogix's Times Square RD1011 bi-directional USB-C active cable with Integrated retimer (Graphic: Business Wire)

Aproveitando a experiência da Analogix em gestão de sinal de alta velocidade, arquitetura de controlador de porta USB-C e tecnologia comprovada de retemporizador SRIS e LTTPR, o RD1011 oferece o melhor desempenho da categoria com maior interoperabilidade, menor consumo de energia em menos de 1,5 W e menor lista de materiais (bill of materials, BOM) com:

-- Arquitetura de retemporizador duplo com conexão via cabo de par trançado de 4 metros e um paddle card em cada extremidade do cabo para maximizar o comprimento sem comprometer o desempenho;

-- Solução bidirecional para estender a saída da fonte USB-C, USB 3.2 10 Gbps Gen2 ou DisplayPort 8.1 Gbps HBR3 a longas distâncias;

-- Arquitetura SRIS para verdadeira conformidade com USB 3.2, além de arquitetura transparente e não transparente (LTTPR) para interoperabilidade do DisplayPort 1.4a;

-- Controlador de marcador eletrônico totalmente funcional com Power Deliver (PD 3.0) que lida com negociação de contrato de energia de USB-C e mensagens SOP`/SOP``.

"Temos o prazer de expandir ainda mais nossa tecnologia de condicionamento de sinal líder do setor para aplicações pertinentes e fundamentais", disse Michael Ching, vice-presidente de Marketing da Analogix. "A arquitetura inteligente do Times Square estenderá o desempenho do sistema por meio de um cabo USB-C fino e potente para monitores, estações de acoplamento altamente integradas e HMDs para VR."

"Vemos uma demanda crescente por cabos ativos USB 3.2 USB-C para USB-C e o design de referência da Analogix é a estrutura que permite essas conexões com desempenho ideal", disse Robert Lin, diretor de Vendas e Suporte da ABG nos EUA na Foxlink.

As amostras e demonstrações do RD1011 estão acontecendo atualmente durante o CES® 2020 desta semana, na Analogix Exhibitor Suite 30-136 no The Venetian, em Las Vegas.

Sobre a Analogix Semiconductor

A Analogix Semiconductor, Inc. projeta e fabrica semicondutores para o mercado digital multimídia, desde dispositivos portáteis, como smartphones, laptops e displays frontais de AR/VR a televisões grandes de alta definição e placas gráficas de ponta. A Analogix é líder de mercado no fornecimento de soluções completas de semicondutores para conectividade de interface para DisplayPort em sua marca SlimPort, inclusive condicionadores de sinal de alta velocidade, e é líder no setor de controladores de telas, como soluções de controlador de sincronização de alta velocidade e baixo consumo de energia. O padrão DisplayPort é uma interface inovadora, compacta e digital de áudio e vídeo de alta resolução, desenvolvida pela Associação de Padrões Eletrônicos de Vídeo (Video Electronics Standards Association, VESA). Os produtos com a marca SlimPort são compatíveis com DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) e DisplayPort Alternate Mode via conector USB tipo C.

Os controladores de temporização de tela da Analogix oferecem a menor potência do mundo, menor embalagem e aprimoramento de imagem patenteado para produzir cores mais precisas, molduras mais finas e taxas de quadros mais suaves nos painéis de alta faixa dinâmica (High Dynamic Range, HDR) mais recentes.

Para obter outras informações, acesse www.analogix.com e www.slimport.com, siga-nos no Twitter @Analogix e @SlimPortConnect, ou conecte-se conosco no LinkedIn.

Analogix e SlimPort são marcas comerciais ou marcas registradas da Analogix Semiconductor, Inc. Todos os outros nomes comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200106005265/pt/

Contato com a mídia da Analogix Gratia Stefan Tel.: 408-988-8848 marcom@analogix.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.