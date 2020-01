Comunicado do Business Wire :Analogix Semiconductor, Inc.

A Analogix Semiconductor, Inc. anunciou hoje seu ANX2187, controlador de sincronização (timing controller - TCON) Ultra HD (UHD) DisplayPort? 1.4b (eDP) integrado de mais baixo consumo de energia da indústria, com rotação de gama de cores 3D no domínio óptico, painel de atualização automática (panel self-refresh - PSR) e atualização seletiva (PSR2), suporte VESA DisplayHDR? 1000, digital in-cell e toque de caneta ativo para notebooks com resolução de visualização gráfica de até 3.840x2.400.

O ANX2187 é o único TCON para notebook com rotação de gama de cores 3D integrada no domínio óptico, resolvendo o problema da correspondência de cores entre os diferentes painéis de exibição e o desafio de monitores com pouca luz azul, mantendo a precisão para as outras cores, e abordando o tópico de faixa dinâmica padrão (Standard Dynamic Range, SDR) e alta faixa dinâmica (High Dynamic Range, HDR), ambos com necessidade de conversão de cores.

Ao mesmo tempo, o ANX2187 aproveita a liderança em tecnologia da Analogix em processos de baixo consumo de energia e reduz o consumo de energia do UHD 60Hz para 216 - 286mW, usando a tecnologia de processo 28nm, o menor pacote TCON de notebook UHD até o momento.

"O ANX2187 reúne nossos recursos em design de baixa energia, liderança em processos de silício, in-cell touch, gerenciamento de cores e tecnologia de alta faixa dinâmica (High Dynamic Range, HDR) essencial para notebooks de alta resolução, nos quais o hardware de alto desempenho, a precisão de cores, o espaço de cores e HDR são requisitos essenciais", disse Michael Ching, vice-presidente de marketing da Analogix.

O ANX2187 é produzido em grande escala. As demonstrações do produto ocorrerão durante o CES® 2020 desta semana, na Analogix Exhibitor Suite 30-136 no The Venetian, em Las Vegas.

Sobre a Analogix Semiconductor

A Analogix Semiconductor, Inc. projeta e fabrica semicondutores para o mercado digital multimídia, desde dispositivos portáteis, como smartphones, laptops e displays frontais de AR/VR a televisões grandes de alta definição e placas gráficas de ponta. A Analogix é líder de mercado no fornecimento de soluções completas de semicondutores para conectividade de interface para DisplayPort em sua marca SlimPort, inclusive condicionadores de sinal de alta velocidade, e é líder no setor de controladores de telas, como soluções de controlador de sincronização de alta velocidade e baixo consumo de energia. O padrão DisplayPort é uma interface inovadora, compacta e digital de áudio e vídeo de alta resolução, desenvolvida pela Associação de Padrões Eletrônicos de Vídeo (Video Electronics Standards Association, VESA). Os produtos com a marca SlimPort são compatíveis com DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) e DisplayPort Alternate Mode via conector USB tipo C.

Os controladores de temporização de tela da Analogix oferecem a menor potência do mundo, menor embalagem e aprimoramento de imagem patenteado para produzir cores mais precisas, molduras mais finas e velocidade de quadros mais suave nos painéis de alta faixa dinâmica (High Dynamic Range, HDR) mais recentes.

