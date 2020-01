AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2020 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Cristãos ortodoxos celebram o Natal -

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento de Harvey Weinstein por agressão sexual - (até 9 de Fevereiro)

LAS VEGAS (Estados Unidos) - Salão de eletrônica e inovação CES - (até 10)

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados da balança comercial mensal - 11H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência do USTR sobre tarifas propostas para retaliar imposto digital francês - 12H30

LAS VEGAS (Estados Unidos) - Facebook descreve metas de negócios para 2020 - 19H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Parlamento retoma debate sobre o Brexit - 12H30

PARIS (França) - Quinto aniversário do atentado contra a Charlie Hebdo -

MADRI (Espanha) - Debate e votação na Câmara dos Deputados sobre a recondução de Pedro Sanchez -

VIENA (Áustria) - Novo governo eco-conservador toma posse -

PARIS (França) - Previdência: o governo recebe atores sociais -

Oriente Médio e África do Norte

(+) KERMAN (Irã) - Enterro do general Qassem Soleimani -

Esportes

ARÁBIA SAUDITA - Rali Dacar - (até 17)

QUARTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola (dezembro de 2019) e 3º prognóstico do ano safra 2020 - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Banco Mundial divulga relatório sobre as perspectivas econômicas mundiais, atualizando a previsão - 19H00

Europa

ISTAMBUL (Turquia) - Erdogan e Putin inauguram gasoduto Turkstream -

LONDRES (Reino Unido) - Presidente da Comissão Europeia se reúne com Boris Johnson -

LONDRES (Reino Unido) - Sessão de perguntas ao primeiro-ministro - 10H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) BEIRUTE (Líbano) - Carlos Ghosn dá coletiva de imprensa - 11H00

QUINTA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2020

América

TOLEDO (Estados Unidos) - Trump realiza comício em estado eleitoral - 22H00

Europa

FRANÇA - Sindicatos pedem novo dia de protestos em massa devido à reforma da previdência -

Ásia-Pacífico

MANILA (Filipinas) - Ícone do Nazareno Negro é exibido em Manila no maior festival católico do país -

África

JUBA (Sudão do Sul) - 15º aniversário do acordo de paz que encerrou 21 anos de guerra -

SEXTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA divulgam dados sobre criação de emprego e desemprego em novembro - 11H30

HOUSTON (Estados Unidos) - Cerimônia de graduação de astronautas (NASA) - 13H30

Europa

NUR-SULTAN (Cazaquistão) - Comissão divulga relatório sobre queda de avião -

(+) MILÃO (Itália) - Semana da moda masculina - (até 14)

SÁBADO, 11 DE JANEIRO DE 2020

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Merkel se reúve com Putin para discutir crise no Oriente Médio -

Ásia-Pacífico

(+) TAIWAN - Eleições legislativas e presidenciais -

DOMINGO, 12 DE JANEIRO DE 2020

América

(+) PORTO PRÍNCIPE (Haiti) - 10o. aniversário do terremoto que deixou 200 mil mortos no Haiti -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Abertura do Carnaval carioca, com a escolha do Rei Momo - 15H00

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Francisco batiza crianças durante missa - 06H30

(+) LISBOA (Portugal) - Show de Madonna que lança turnê europeia "Madame X" - 20H00

Ásia-Pacífico

(+) BANGCOC (Tailândia) - Estudantes organizam "Corrida contra a ditadura" nas ruas da capital -

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2020

América

(+) HOLLYWOOD (Estados Unidos) - Anúncio dos indicados ao Oscar -

(+) LYON (França) - Julgamento por abuso sexual contra o ex-padre Bernard Preynat - 06H30 (até 17)

Oriente Médio e África do Norte

(+) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Cúpula mundial sobre as energias do futuro - (até 16)