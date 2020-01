A chanceler alemã, Angela Merkel, reúne-se no próximo sábado (11), em Moscou, com o presidente russo, Vladimir Putin - informou o governo alemão nesta segunda-feira (6), acrescentando que a principal pauta do encontro é a crise entre Estados Unidos e Irã.

Merkel e Putin também vão tratar de "assuntos da atualidade, sobretudo, de Síria, Líbia, Iraque e Ucrânia", afirmou Steffen Seibert, porta-voz do governo alemão em uma entrevista coletiva de rotina, em Berlim.