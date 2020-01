Guaidó lidera sessão com parlamentares opositores venezuelanos em sede de jornal

O líder opositor Juan Guaidó instaurou neste domingo uma sessão legislativa com deputados opositores na sede do jornal "El Nacional", crítico do governo de Nicolás Maduro, durante a qual espera ser reeleito presidente do Parlamento venezuelano.

Com a presença de membros do corpo diplomático, Guaidó abriu a sessão na sede do jornal depois que policiais e militares impediram a sua entrada no Palácio Legislativo, onde o deputado opositor rival Luis Parra proclamou-se chefe do Congresso com o apoio do chavismo e de outros deputados de oposição críticos de Guaidó.