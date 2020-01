Parlamento iraquiano pede que governo expulse coalizão internacional

O Parlamento iraquiano pediu neste domingo ao governo para "acabar com a presença de tropas estrangeiras" no Iraque, começando por "retirar seu pedido de ajuda" dirigido à comunidade internacional para combater o grupo Estado Islâmico (EI).

Durante uma sessão extraordinária, transmitida ao vivo pela televisão estatal e na presença do primeiro-ministro Adel Abdel Mahdi, os deputados aprovaram uma decisão que "obriga o governo a preservar a soberania do país, retirando seu pedido de ajuda", informou o chefe do Parlamento, Mohammed al-Halbussi.