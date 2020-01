A Bolívia vai eleger seu presidente no domingo, 3 de maio, mais de seis meses depois das polêmicas eleições que provocaram uma convulsão social que resultou na renúncia de Evo Morales e na posterior posse de Jeanine Áñez como presidente interina.

"No primeiro domingo do mês de maio, até aí posso adiantar", disse o vice-presidente do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), Oscar Hassenteufel, consultado sobre a data das eleições.