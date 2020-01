A morte de um importante líder militar iraniano fez aumentar a tensão entre Estados Unidos e Irã. A gente fez esse vídeo para entender essa relação entre as duas nações, que, um dia já foram amigas e hoje estão em rota de colisão.

Estados Unidos e Irã foram muito próximos, com boas relações militares, comerciais e diplomáticas. Foi só em 1979 que essa história mudou. Mas precisamos voltar um pouco mais no tempo pra entender melhor. Veja no vídeo: