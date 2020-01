Comunicado do Business Wire :OAG

OAG, fornecedora líder mundial de dados e informações de viagens, divulgou hoje os resultados da Punctuality League 2020, o ranking mais completo do mercado no que diz respeito a desempenho dentro do prazo (OTP) das maiores companhias aéreas e aeroportos do mundo. A Copa Airlines (OTP 92,01%) e a LATAM Airlines Group (OTP 86,41%) foram a segunda e quinta companhias aéreas mais pontuais do mundo.

O mercado de aviação da América Latina apresentou uma forte pontualidade em todas as categorias globais. A região tinha duas operadoras de baixo custo (LLCs) entre as 10 principais do grupo LLC: A Sky Airline ficou em quarto lugar (OTP 83,42%) e a Azul Airlines em nono (OTP 80,40%). Ano após ano, a LATAM Airlines aprimorou seu OTP e terminou novamente como a Mega Companhia Aérea mais pontual do mundo. O aumento de 2,22% na OTP da Copa Airlines tornou a companhia aérea a segunda operadora mais pontual do mundo e a primeira na região.

Os aeroportos da América Latina também alcançaram resultados impressionantes. Seis posições conquistadas nas 20 principais categorias de aeroportos médios com Cidade do Panamá (PTY; OTP 92,21%), Recife (REC; OTP 82,64%), Rio de Janeiro (GIG; OTP 82,06%) e Belo Horizonte (CNF; OTP 81,55%) posicionados no top 10. O de Lima (LIM; OTP 83,15%), anteriormente não classificado, terminou em nono lugar geral nos grandes aeroportos, enquanto Santiago (SCL; OTP 84,96%) subiu do 17 o para o sexto lugar e Brasília (BSB; OTP 85,40%) ficou em quarto lugar.

"Uma grande companhia aérea como a LATAM atingir quase 90% de OTP e a Copa Airlines obter mais de 92% é realmente notável", disse John Grant, analista sênior da OAG. "O OTP continua sendo um foco constante para aeroportos e companhias aéreas na América Latina e é promissor ver que o mercado continua fornecendo excelentes resultados".

Baixe o relatório completo para saber mais.

Sobre a OAG

OAG é uma fornecedora líder mundial de dados de viagens, que impulsiona o crescimento e a inovação do ecossistema de viagens aéreas desde 1929.

A OAG possui operações globais no Reino Unido, EUA, Singapura, Japão, Lituânia e China.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200103005271/pt/

Assessoria de imprensa: Nicole Ngoon Corporate Ink para OAG oag@corporateink.com +1 617 969 9192

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.