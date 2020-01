A justiça do Líbano quer convocar Carlos Ghosn após um alerta emitido pela Interpol contra o executivo, que fugiu do Japão, onde era acusado de fraude financeira, informou à AFP uma fonte judicial.

As autoridades libanesas anunciaram que o ex-CEO da Renault-Nissan entrou legalmente" no país na segunda-feira e recordaram que não há acordo de extradição com o Japão.

Na quinta-feira, o governo do Líbano recebeu um alerta vermelho da Interpol e, como determina o protocolo, Ghosn será convocado na próxima semana pela Procuradoria, indicou a fonte.

"A justiça libanesa é obrigada a ouvi-lo. Mas pode decidir se quer detê-lo ou deixá-lo livre", afirmou a fonte, explicando que Ghosn pode ser convocado na terça-feira ou quarta-feira.

Ghosn, que já foi o executivo de maior salário do Japão, foi detido em Tóquio em novembro de 2018, acusado de fraude financeira, e deveria ser julgado este ano. Depois de passar 130 dias na prisão, ele estava em detenção domiciliar.

A Interpol não emite ordens de prisão e não pode fazer investigações ou acusações, mas seus alertas internacionais de busca são baseados em ordens de prisão emitidas por um país.

Ghosn deve conceder uma entrevista coletiva na próxima semana em Beirute.