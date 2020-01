EUA quer 'desescalada' após morte de general iraniano, diz Pompeo

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse nesta sexta-feira (3) que os Estados Unidos estão "comprometidos com a desescalada", após a morte do general iraniano Qassem Soleimani, em um ataque orquestrado por Washington.

"Grato aos nossos aliados por reconhecerem as contínuas ameaças agressivas representadas pelas forças iranianas Al-Quds", tuitou Pompeo, ressaltando que conversou sobre o ataque com seu homólogo britânico, Dominic Raab, e o responsável pelas questões diplomáticas do Partido Comunista Chinês (PCC), Yang Jiechi.

"Os Estados Unidos seguem comprometidos com a desescalada", frisou.