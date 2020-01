Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Teerã nesta sexta-feira para protestar contra os "crimes" dos Estados Unidos, depois que bombardeios americanos mataram um alto comandante iraniano em Bagdá.

Com frases como "Morte aos Estados Unidos" e cartazes com a foto do comandante assassinado, Qasem Soleimani, os manifestantes lotaram as ruas ao longo de vários quarteirões no centro de Teerã depois das orações de sexta-feira.