Catalães ajudam a manter Sánchez no poder

O partido separatista catalão Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) disse ontem que se absterá durante votação no Parlamento, o que deve confirmar o socialista Pedro Sánchez como primeiro-ministro.



A decisão deve terminar com o prolongado impasse político da Espanha. O Partido Socialista Operário Espanhol e o ERC concordaram que um governo liderado por Sánchez manterá um diálogo aberto sobre o futuro da Catalunha.



As conclusões do diálogo serão submetidas ao voto na região. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.