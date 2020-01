O guia supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, se comprometeu nesta sexta-feira a "vingar" a morte do importante general iraniano Qasem Soleimani, que faleceu em um bombardeio americano em Bagdá, e decretou três dias de luto nacional no país.

"O martírio é a recompensa por seu trabalho incansável durante todos estes anos (...) Se Deus quiser, sua obra e seu caminho não vão parar aqui e uma vingança implacável espera os criminosos que encheram as mãos com seu sangue e a de outros mártires", afirmou o aiatolá Khamenei em sua conta no Twitter em farsi.

O presidente iraniano, Hassan Rohani, também prometeu vingança após a morte do general Soleiman.

"Não há nenhuma dúvida sobre o fato de que a grande nação do Irã e as outras nações livres da região se vingarão por este horrível crime dos Estados Unidos", declarou Rohani em um comunicado.