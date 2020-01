Comunicado do Business Wire :Ambarella, Inc.

A Ambarella, Inc. (Nasdaq: AMBA), empresa especializada em tecnologias de visão baseadas em inteligência artificial (IA), anunciou hoje que os clientes da Ambarella e da Amazon Web Services, Inc. (AWS) poderão agora usar o Amazon SageMaker Neo para treinar modelos únicos de aprendizado de máquina (Machine Learning, ML) para serem usados em qualquer dispositivo equipado com o sistema integrado (system on chip, SoC) de visão baseado em inteligência artificial e arquitetura CVflow® da Ambarella.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200102005531/pt/

Ambarella and Amazon Web Services (AWS) collaborate on single-click machine learning for edge applications and announce joint customer VIVOTEK. (Graphic: Business Wire)

Até agora, os desenvolvedores precisavam otimizar manualmente os modelos de ML para dispositivos baseados nos SoCs de visão de IA da Ambarella. Essa etapa pode causar atrasos e erros consideráveis no processo de desenvolvimento de aplicativos. A Ambarella e a AWS colaboraram para simplificar o processo, integrando a cadeia de ferramentas Ambarella ao serviço de nuvem Amazon SageMaker Neo. Agora, os desenvolvedores podem simplesmente trazer seus modelos treinados para o Amazon SageMaker Neo e otimizar automaticamente o modelo para os SoCs com CVflow da Ambarella.

Os clientes podem criar um modelo de ML usando MXNet, TensorFlow, PyTorch ou XGBoost, e treinar o modelo usando o Amazon SageMaker na nuvem ou na máquina local. Em seguida, eles podem fazer upload do modelo para sua conta da AWS e usar o Amazon SageMaker Neo a fim de otimizar o modelo para os SoCs Ambarella. Eles podem escolher CV25, CV22 ou CV2 como destino da compilação. O Amazon SageMaker Neo compila o modelo treinado em um executável otimizado para o acelerador de rede neural CVflow da Ambarella. O compilador aplica uma série de otimizações que podem fazer com que o modelo seja executado duas vezes mais rápido no SoC da Ambarella. Os clientes podem baixar o modelo compilado e implantá-lo em seus dispositivos equipados com Ambarella. O modelo otimizado é executado no tempo de execução do Amazon SageMaker Neo desenvolvido especificamente para SoCs da Ambarella e disponível para o Ambarella SDK. O tempo de execução do Amazon SageMaker Neo ocupa menos de um décimo do espaço ocupado em disco e memória do TensorFlow, MXNet ou PyTorch, tornando a implementação de modelos de ML em câmeras conectadas muito mais eficiente.

"Atualmente, a Ambarella está produzindo processadores de visão CVflow IA em massa para os mercados de monitoramento doméstico, segurança de vídeo corporativo e automotivo", comentou Chris Day, vice-presidente de marketing e desenvolvimento de negócios da Ambarella. "A capacidade de selecionar um SoC da Ambarella e compilar um modelo de ML treinado intuitivo é uma ferramenta poderosa que possibilita que nossos clientes levem rapidamente ao mercado a próxima geração de produtos habilitados para IA."

Fabricada empregando um processo avançado de 10 nanômetros, a família de SoC CVflow da Ambarella permite o design de sistemas de visão compactos e de alto desempenho com operação com potência ultrabaixa. Por exemplo, o Ambarella CV22 CVflow SoC oferece processamento de visão por computador com resolução total de 4K ou 8 megapixels a 30 quadros por segundo (frames per second, fps), enquanto seu processador de sinal de imagem (image signal processor, ISP) fornece imagens excelentes em condições de pouca luz e cenas de alto contraste, aprimorando ainda mais os recursos de visão computacional do chip. O CV22 também inclui um conjunto de recursos avançados de segurança para proteção contra hackers, incluindo inicialização segura, TrustZone®, virtualização de I/O e suporte para atualizações on-line over-the-air (OTA).

"A AWS tem o conjunto mais amplo e profundo de serviços de ML e IA focados em solucionar alguns dos desafios mais difíceis enfrentados por desenvolvedores. O Amazon SageMaker é um serviço totalmente gerenciado que fornece a todos os desenvolvedores e cientistas de dados a capacidade de criar, treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina rapidamente", explicou Bratin Saha, vice-presidente de aprendizado de máquina e mecanismos da Amazon Web Services, Inc. "Estamos muito otimistas com o fato de a VIVOTEK estar utilizando o SageMaker Neo para simplificar a implantação de modelos de ML nas câmeras IP com Ambarella CVflow."

A VIVOTEK (TWSE: 3454), fornecedora líder global de soluções de vigilância IP e cliente da Ambarella e da AWS, agora poderá implantar recursos avançados de ML em uma nova linha de produtos de câmeras alimentada pelos SoCs da série CV da Ambarella mais rapidamente usando o Amazon SageMaker Neo. O Dr. Steve Ma, vice-presidente de engenharia da divisão de negócios de marca da VIVOTEK INC., afirmou: "Estamos entusiasmados por podermos explorar o treinamento e implantar os modelos de aprendizado de máquina cada vez mais exigidos por nossos clientes em nossa futura série de câmeras Ambarella CV com o Amazon SageMaker Neo, poupando potencialmente meses para ajustar manualmente os modelos individuais para obter o melhor desempenho possível. O uso do Amazon SageMaker Neo garante que nossas soluções de câmeras IP sejam totalmente capazes de aproveitar os recursos de visão computacional líderes de mercado do SoC da Ambarella".

A Ambarella demonstrará a integração com o Amazon SageMaker Neo durante a CES 2020 para clientes e parceiros seletos.

O URL deste comunicado de imprensa e a imagem relacionada: https://www.ambarella.com/news-events/

Sobre a Ambarella

Os produtos da Ambarella são usados em uma ampla variedade de aplicativos de visão humana e computacional, incluindo segurança por vídeo, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), espelho eletrônico, câmeras para carros, monitoramento de motorista/cabine, direção autônoma e para aplicações robóticas. Os sistemas integrados (system on chips, SoC) de baixo consumo de energia da Ambarella oferecem compactação de vídeo de alta resolução, processamento avançado de imagens e um poderoso processamento de rede neural profunda para permitir que câmeras inteligentes extraiam dados valiosos de fluxos de vídeo de alta resolução. Para saber mais, acesse www.ambarella.com.

Todos os nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas registradas pertencem a seus respectivos titulares. A Ambarella reserva para si o direito de alterar as ofertas, especificações e preços dos produtos e serviços a qualquer momento sem comunicado prévio. ©2020 Ambarella. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200102005531/pt/

Contato da Ambarella: http://www.ambarella.com/about/contact/inquiries Contato com a mídia: Molly McCarthy, Valley Public Relations, mmcarthy@ambarella.com Contato de Relacionamento com Investidores: Louis Gerhardy, Ambarella, lgerhardy@ambarella.com, (408) 636-2310

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.