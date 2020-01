Sexagenária e filhas admitem culpa por incêndio que matou macacos na Alemanha

Uma sexagenária e suas duas filhas admitiram nesta quinta-feira (2) que são as responsáveis pelas lanternas chinesas que caíram em um zoológico em Krefeld, na Alemanha, e que, na noite do final do ano, causaram o incêndio responsável pela morte de dezenas de macacos.

A mãe e as filhas compareceram voluntariamente à delegacia e reconheceram que lançaram cinco destas lanternas, informou a polícia local.

Desde 2009, estes objetos são proibidos no estado da Renânia do Norte-Vestfália.

Elas estão arrasadas, disse uma fonte ouvida pela AFP.

Uma das lanternas, compradas on-line, caiu na gruta dos macacos do zoológico local, causando o incêndio mortal que tirou a vida de 30 macacos de espécies diferentes. Entre eles, havia orangotangos, saguis e chimpanzés.

As mulheres que admitiram sua culpa afirmaram que não pensaram nas nas possíveis consequências de seu gesto.

Agora, serão acusadas por incêndio criminoso por negligência. Estão sujeitas a uma sentença de prisão de até cinco anos e ao pagamento de uma pesada multa.

O zoológico de Krefeld tem mil animais e recebe cerca de 400.000 visitantes por ano.

Após o incidente, recebeu doações e mensagens de solidariedade.

O parque deve reabrir nesta sexta-feira (3).