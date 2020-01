Comunicado do Business Wire :DXC Technology

Luxoft, uma empresa de tecnologia DXC (NYSE: DXC), anunciou hoje que está expandindo sua cooperação com a Microsoft para acelerar a entrega de soluções de veículos conectados e experiências de mobilidade.

Ao alavancar a Plataforma de Veículos Conectados da Microsoft, a Luxoft irá permitir e acelerar a entrega de soluções e serviços centralizados em veículos que permitirão às montadoras oferecer recursos exclusivos, como diagnóstico avançado de veículos, acesso e reparo remoto bem como manutenção preventiva. A coleta de dados de uso real também dará suporte à engenharia de veículos para melhorar a qualidade da fabricação.

"Com nossas soluções e serviços comprovados para veículos conectados, as montadoras e suas principais parcerias podem tirar o máximo proveito da Plataforma de Veículos Conectados da Microsoft", disse Dmitry Loschinin, vice-presidente executivo da DXC Technology, e presidente e diretor executivo da Luxoft. "Nossa cooperação com a Microsoft oferece às montadoras o controle e a flexibilidade para criar experiências de mobilidade conectadas altamente diferenciadas, inteligentes e com benefícios a seus clientes."

Com os avanços nos veículos autônomos e compartilhados, impulsionando a revolução da mobilidade, as montadoras estão buscando novos modos de integrar o estilo de vida digital personalizado dos consumidores à experiência de dirigir. As soluções de veículos conectados precisam permitir que milhões de veículos localizados em todo o mundo ofereçam experiências familiares e intuitivas, incluindo informação, entretenimento, produtividade além de assistência e segurança ao motorista.

A Luxoft está co-criando as plataformas tecnológicas de amanhã e as projetando em escala, permitindo que os fabricantes de automóveis e seus fornecedores projetem e desenvolvam experiências seguras e convenientes a clientes para mobilidade personalizada, inteligente e conectada - seja em casa, no carro ou em movimento.

"A capacidade exclusiva da Luxoft de combinar inovação e execução com sua rede mundial de entrega nos permitirá acelerar a implantação de soluções e serviços centralizados em veículos conectados, com base na Plataforma de Veículos Conectados da Microsoft e nos Mapas da Azure", disse Tara Prakriya, diretor geral da Mobilidade IoT da Azure, Veículos Conectados e Mapas da Azure na Microsoft.

Luxoft na CES® 2020

Visite a Luxoft na CES para visualizar a nova solução avançada de veículos de diagnóstico baseada na Plataforma de Veículos Conectados da Microsoft e experimentar o futuro da mobilidade compartilhada e inteligente; estande 6928, North Hall, Tech East, Las Vegas Convention e World Trade Center.

Sobre a Luxoft

A Luxoft, uma empresa de tecnologia DXC (NYSE: DXC), é uma empresa de estratégia digital e engenharia de software que fornece soluções de tecnologia sob medida e que impulsionam a mudança nos negócios para clientes em todo o mundo. A Luxoft utiliza a tecnologia para permitir a transformação dos negócios, aprimorar as experiências dos clientes e aumentar a eficiência operacional por meio de seus serviços de estratégia, consultoria e engenharia. A Luxoft realiza uma combinação exclusiva de excelência em engenharia e profunda experiência no setor, especializada em serviços automotivos, financeiros, viagens e hospitalidade, saúde, ciências da vida, mídia e telecomunicações. Para mais informação, acesse www.luxoft.com.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações vitais de missão enquanto moderniza a TI, otimiza arquiteturas de dados e garante segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. Com décadas de inovação, as maiores empresas do mundo confiam na DXC para implantar nosso conjunto de tecnologias empresariais e oferecer novos níveis de desempenho, competitividade e experiências ao cliente. Saiba mais sobre a história da DXC e nosso foco em pessoas, clientes e execução operacional em www.dxc.technology.

