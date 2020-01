Subiu para 15 o número de mortes pelos incêndios que atingem a Austrália. O fogo já destruiu mais de 4 milhões de hectares e novos focos ocorrem quase diariamente por causa do calor intenso e dos ventos. Nesta quarta-feira, dia 1º, o governo anunciou que irá resgatar as pessoas que se abrigaram em praias para fugir do fogo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.