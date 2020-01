México: Pedidos de refúgio sobem quase 3 vezes em 2019

Pelo menos 70.302 migrantes de todo o mundo pediram refúgio no México no ano passado, segundo a Comissão Mexicana de Assistência a Refugiados. O número é quase três vezes maior que os de 2018, quando foram recebidas 26.631 solicitações de refúgio.



A maioria dos pedidos veio de cidadãos de Honduras, El Salvador e Cuba. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.