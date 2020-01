Imperador do Japão espera um 2020 sem catástrofes naturais

Em seu primeiro Ano Novo como soberano, o imperador Naruhito do Japão desejou nesta quinta-feira um 2020 sem catástrofes naturais.

"Estou encantado de celebrar o Ano Novo com vocês", afirmou aos japoneses que o saudaram diante do palácio imperial, no centro de Tóquio.

"Mas, ao mesmo tempo, me preocupam as pessoas afetadas pelos tufões e as fortes chuvas do fim do ano passado", disse.

"Espero que este novo ano seja belo, pacífico e sem catástrofes naturais".

O imperador Naruhito, que ascendeu ao Trono do Crisântemo em maio, e a imperatriz Masako visitaram em dezembro as regiões afetadas pelas fortes chuvas e inundações no nordeste do arquipélago.

Os tufões Faxai e Hagibis, em setembro e outubro, deixaram mais de 100 mortos e muitos danos materiais em grande parte do país.

Assim como seu pai Akihito (agora imperador emérito), Naruhito apoia os japoneses que são vítimas de desastres naturais, deficiências ou doenças.

Duas vezes por ano - Ano Novo e no seu aniversário - o imperador faz aparições públicas no terraço de um edifício do palácio imperial, cujo recinto é aberto de forma excepcional.

Nesta quinta-feira, além de Masako, o imperador foi acompanhado por seu irmão mais novo, o príncipe Akishino, e sua esposa, Naruhito, além de seu pai Akihito e sua mãe, a ex-imperatriz Michiko.