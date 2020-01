Comunicado do Business Wire :cippe

A exposição de petróleo da cippe vai testemunhar um marco importante em seus 20 anos de história - a adição de mais um salão de exposição para 2020, chegando a sete no total, com uma área de mais de 90 mil metros quadrados.

A planta baixa da cippe2020 já está disponível. É um guia essencial para expositores, visitantes, compradores e especialistas para ajudar a saber mais sobre o planejamento geral, as últimas reservas e os locais de eventos simultâneos.

Hall E1 e Hall E2

Esses dois salões são chamados Halls de Marcas Conhecidas, que reúnem as mais respeitadas empresas gigantes do petróleo, como a CNPC, Sinopec, CNOOC, Schlumberger, Jereh, HAIMO, ZPEC, BESTE, SHENKAI, JERRYWON, DONG FANG XIAN KE, PETRO KH, KERUI, TIEHU e JINGPO etc.

Hall E3

O Hall E3 reúne os equipamentos inteligentes, instrumentos, tubulações e equipamentos de fluidos. Sany, o principal fabricante de máquinas de concreto do mundo e o principal fabricante do maquinário de construção da China é o expositor mais proeminente, com um espaço de 750 m2.

Hall E4

Qualquer pessoa interessada em gás natural, gás de xisto (gás não convencional), GNL (gás natural liquefeito), campo de petróleo inteligente, proteção à prova de explosão e de segurança não pode perder o recém-adicionado Hall E4, no qual a maioria dos expositores exibe em zonas separadas.

Hall W1

Como o Hall International, o W1 reúne supermarcas como a CATERPILLAR, DUPONT, API, NOV, ARIEL, HEMPEL, MTU, FORUM, Huisman, GANERGY HEAVY INDUSTRY GROUP, Allison, CUMMINS, EATON etc. Além desses expositores, os pavilhões da América, Canadá, Itália, Coréia do Sul, Reino Unido e França também estão localizados neste salão.

O cippe Business Matchmaking será realizado neste salão, onde mais de 100 reuniões foram realizadas no ano passado.

Hall W2

É a área internacional e de equipamento de petróleo. A CASIC, HTWB, Teikoku Canned Motor Pump, Dragon Industries, KOGAS, SOCAR-AQS, assim como os pavilhões internacionais da Alemanha, Rússia, Brasil e Argentina, também vão fazer exposições no Hall W2.

Empresas do Brasil e da Argentina podem entrar em contato com o nosso promotor indicado para exposições:

Canal Exporta BrasilTel.: 55 24 22913621 E-mail: gruponobrega@terra.com.br Contato: Roberto A. Nobrega

Hall W3

Com foco em engenharia offshore, empresas importantes, como a China Classification Society (CCS), o BAOGANG GROUP, o HBIS GROUP, a Zenmax Hydraulic Technology, a TDT e a JUNCHENG PIPELINE etc., estarão presentes neste salão.

A planta baixa está disponível em https://en.cippe.com.cn/floor-plan/ e a pré-inscrição pode ser feita aqui: http://vis.eastfair.com/Public/wtt/ydj/syshydjEN/page/login.html?ExhID=1133

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200101005112/pt/

Comitê Organizador da cippe2020

Para os expositores Mona Wang, 86-10-56176968 cippe@vip.163.com cippe@zhenweiexpo.com

Para os visitantes Yolanda Zhao, 86-10-56176962 yolanda@zhenweiexpo.com

Para a mídia Max Heinrich, 86-10-5617 6931 mxj@zhenweiexpo.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.