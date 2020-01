Israel: Netanyahu pedirá ao parlamento imunidade contra acusações de corrupção

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que pedirá ao parlamento que lhe conceda imunidade nas acusações de corrupção, uma medida que deve adiar seu julgamento por meses.



Este pedido, feito nesta quarta-feira (1º), provavelmente suspende o julgamento até depois das eleições de março, quando ele espera vencer e assim ficar protegido contra as acusações.



O anúncio basicamente transforma a próxima campanha eleitoral em um referendo sobre se Netanyahu deve receber imunidade e permanecer no cargo ou deixar o cargo para ser julgado.



Uma pesquisa recente indicou que a maioria dos israelenses se opõe a dar-lhe imunidade. Fonte: Associated Press.