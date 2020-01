Uma briga em uma prisão em Cieneguillas, no estado mexicano de Zacatecas, deixou 16 mortos e cinco feridos na tarde de terça-feira, informaram autoridades locais.

As fontes acrescentaram que, após os distúrbios, um presidiário teve apreendida uma arma de fogo e outras três armas e várias facas foram encontradas no presídio.

No final de outubro, um motim em uma prisão no estado mexicano de Morelos (centro) deixou seis mortos, incluindo um suposto líder do poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación.