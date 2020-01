Comunicado do Business Wire :Marjan

Os olhos do mundo estavam em Ras Al Khaimah quando fascinou pessoas de todos os cantos com a espetacular gala de véspera de ano novo, que estabeleceu dois títulos do GUINNESS WORLD RECORDS?. Milhares de espectadores, inclusive turistas de outros países, testemunharam a queima de fogos de artifício de 13 minutos que também chegou a bilhões de pessoas por meio de feeds ao vivo on-line e transmissões por redes de televisão globais.

Definindo Ras Al Khaimah como a "Capital do Turismo do GCC", o evento conquistou os títulos do GUINNESS WORLD RECORDS? de "Maior quantidade de veículos aéreos não tripulados no lançamento simultâneo de fogos de artifício" e "A maior cachoeira de fogos de artifício". Isso leva o número de recordes estabelecidos para fogos de artifício organizados por Ras Al Khaimah a cinco em três anos.

O primeiro recorde foi para a fascinante queima de fogos de artifício usando 173 PyroDronesTM simultaneamente. Os fogos de artifício anunciaram o Ano Novo com a criação da "2020" no céu, seguida de um lustre elegante coberto por uma cascata de faíscas pirotécnicas, terminando com a recriação dos monumentos de Ras Al Khaimah.

O recorde da maior cachoeira de fogos de artifício, com 3.788,86 metros, superou o recorde estabelecido em Fukuoka, no Japão, com comprimento de 3.517,23 metros. Os fogos de artifício, cada um com pelo menos 28 cm de comprimento e 3 cm de diâmetro, criaram um efeito fascinante para o público.

Multidões lotaram o ponto principal da ilha de Al Marjan, o mais importante desenvolvimento do estilo de vida de Marjan, principal desenvolvedor de Ras Al Khaimah, desde o início da noite, além de mirantes ao longo de Al Hamra. Pela primeira vez, Ras Al Khaimah também organizou um jantar de gala de véspera de Ano Novo, apresentado pelo cantor Multi-Platinum, compositor e ícone da moda Najwa Karam e pelo cantor e celebridade Waleed Al Shami.

Um porta-voz disse: "O evento destaca a visão da liderança de Ras Al Khaimah para posicionar o emirado como uma das primeiras escolhas do mundo para as comemorações do Ano Novo. Além de estabelecer os dois títulos do GUINNESS WORLD RECORDS?, a celebração terá efeito legado fenomenal, pois define Ras Al Khaimah como o principal destino de turismo, varejo e lazer da região."

Assista à gala de véspera de Ano Novo on-line em raknye.com. Siga @rakmediaoffice nos canais sociais.

