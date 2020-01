Hong Kong: cerca de 400 pessoas presas durante protestos no Ano Novo

A grande demonstração pró-democracia do Ano Novo em Hong Kong resultou em cerca de 400 pessoas detidas durante os confrontos entre manifestantes e forças de segurança, informou a polícia de Hong Kong nesta quarta-feira.

Esses manifestantes foram presos principalmente por posse ilegal de armas, segundo o chefe de polícia de Hong Kong, Jim Ng, em entrevista coletiva.

De acordo com os organizadores, mais de um milhão de pessoas participaram da primeira marcha pró-democracia de 2020.

Os manifestantes tentam assim dar um novo impulso ao movimento de protesto que já dura meses.

"Com base na contagem até as 18h (local) e em comparação com a marcha de 9 de junho, acreditamos que o número total da marcha de hoje exceda o 1,03 milhão de pessoas em junho", afirmou a organização Frente Civil pelos Direitos Humanos (FCDH) em um comunicado, em referência à marcha do ano passado com a qual começaram a campanha de mobilização da pró-democracia contra Pequim.