Trump diz que vai retirar do mercado produtos para cigarro eletrônico com sabor

O presidente Donald Trump declarou que o governo emitirá em breve um novo regulamento sobre produtos para 'vaping'(expressão em inglês para o hábito de fumar cigarros eletrônicos com sabor).



"Vamos proteger nossas famílias, vamos proteger nossos filhos, e proteger a indústria", afirmou o presidente, sem dar mais detalhes sobre o que implicaria a regulamentação.



De acordo com estudos científicos, o chamados 'vapes' estão viciando crianças e adolescentes no tabaco. Em setembro, Trump e as principais autoridades de saúde do governo disseram que, em breve, varreriam praticamente todos os cigarros eletrônicos com sabor do mercado. Mas o discurso foi suavizado depois da atuação de lobistas e assessores da Casa Branca que alertaram Trump para o custo político da decisão, em ano eleitoral.



Nesta quarta-feira, Trump disse que "certos sabores" para cigarros eletrônicos seriam retirados do mercado "por um período de tempo". Durante a festa de Ano Novo, na Flórida, Trump disse esperar que "se tudo estiver seguro, eles [produtos para cigarro eletrônico] voltem rapidamente ao mercado".



"As pessoas morreram por causa disso, morreram de 'vaping'. Precisamos entender o porquê. Mas estamos fazendo um exame muito exaustivo", disse o presidente republicano. "Veja, 'vaping' pode ser bom de um ponto de vista - você olha para os cigarros eletrônicos e para de fumar. Se você pode parar de fumar, é uma grande vantagem. Então, achamos que vamos colocar de volta no mercado muito, muito rapidamente", acrescentou Trump.



O Wall Street Journal informou terça-feira que o FDA (sigla em inglês para o departamento de controle de drogas americano) proibiria a venda dos cigarros eletrônicos mais aromatizados, como os vendidos por Juul e NJOY. Fumos para cigarros eletrônicos formulados para ter gosto de tabaco ou mentol ainda seriam permitidos.



A partir de maio, todos os cigarros eletrônicos precisarão passar pela revisão do FDA. Somente aqueles que puderem demonstrar que não há prejuízo para a saúde pública poderão permanecer no mercado.