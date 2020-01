Mais de um milhão de pessoas em manifestação pró-democracia em Hong Kong

Mais de um milhão de pessoas lotaram as ruas de Hong Kong em uma marcha pró-democracia de Ano Novo, segundo os organizadores.

Os manifestantes tentam assim dar um novo impulso ao movimento de protesto que já dura meses.

"Com base na contagem até as 18h (local) e em comparação com a marcha de 9 de junho, acreditamos que o número total da marcha de hoje exceda o 1,03 milhão de pessoas em junho", afirmou a organização Frente Civil pelos Direitos Humanos (FCDH) em um comunicado, em referência à marcha do ano passado com a qual começaram a campanha de mobilização da pró-democracia contra Pequim.