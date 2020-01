Comunicado do Business Wire :Nel

Nel Hydrogen, a maior e mais experiente empresa de eletrolisadores de água do mundo, fez parceria com a Chemical Engineering Magazine a fim de produzir um seminário online ao vivo O hidrogênio por eletrólise revolucionará a disponibilidade e os benefícios do hidrogênio explicando os benefícios e a economia do hidrogênio ecológico para armazenamento de energia renovável e processos industriais. O seminário online foi apresentado originalmente por David Wolff, da Nel Hydrogen, em 19 de novembro na plataforma do seminário online ao vivo da Chemical Engineering. Devido ao alto desempenho do seminário online, a Nel Hydrogen está lançando o seminário online para o público em geral.

As partes interessadas podem visualizar o seminário online sob demanda aqui:

http://ww2.protononsite.com/BW/CEODWC. "O seminário online ao vivo gerou registro e presença recorde para a Nel, sendo um dos seminários online de maior sucesso que a Chemical Engineering hospedou. Achamos que o tópico de hidrogênio ecológico realmente ressoa com os leitores da publicação", disse Christopher Van Name, Diretor de Marketing Corporativo da Nel Hydrogen.

O hidrogênio por eletrólise revolucionará a disponibilidade e os benefícios do hidrogênio

As mudanças rápidas e revolucionárias que ocorrem no fornecimento mundial de energia criaram oportunidades espetaculares para a geração de hidrogênio por eletrólise na água. O rápido ritmo de descarbonização nos EUA é surpreendente, pois se baseia na economia de mercado, enquanto antes, tendências semelhantes na Europa e na Ásia eram parcialmente o resultado de regulamentos de restrições de emissão de carbono. As energias renováveis e a geração de zero carbono agora representam a maior parte da energia fornecida à rede elétrica em muitas regiões e estão crescendo como uma fração de todo o fornecimento elétrico. As energias renováveis são agora a fonte elétrica mais barata em muitas partes do mundo.

A eletrólise da água é uma tecnologia historicamente importante que foi aprimorada acentuadamente nos últimos anos - as melhorias incluíram menores custos de capital, maior eficiência elétrica, perfil mais compacto e sistemas mais seguros. Estes sistemas aprimorados de eletrólise da água, utilizando energias renováveis e energia elétrica com zero carbono, podem produzir quantidades praticamente ilimitadas de hidrogênio ecológico - ou seja, hidrogênio produzido sem carbono.

O hidrogênio ecológico, tornado econômico com uso de energia renovável abundante e econômica, está criando novas oportunidades de síntese química - combustíveis, intermediários e polímeros. Como o armazenamento de hidrogênio continua sendo um desafio, a capacidade de criar com flexibilidade produtos armazenáveis a partir do hidrogênio permite um uso mais eficaz do hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis.

O seminário online apresentará a criação de desafios e oportunidades.

Para mais informação sobre a Nel Hydrogen e o hidrogênio ecológico, inscreva-se para assistir ao seminário online sob demanda aqui: ww2.protononsite.com/BW/CEODWC ou acesse www.nelhydrogen.com.

