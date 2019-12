Presidente francês promete relação 'sólida' com Reino Unido após Brexit

O presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu nesta terça-feira manter uma "relação sólida" entre a França e o Reino Unido após o Brexit, em sua mensagem de final de ano.

Macron defendeu a construção de "uma Europa soberana nos âmbitos da defesa, segurança, clima e digital", pois uma "Europa orgulhosa do seu modelo democrático baseado na liberdade e na solidariedade será nosso escudo e nosso porta-voz".

"Neste sentido, a saída do Reino Unido da União Europeia é um teste. Trabalharei para manter entre nossos países uma relação sólida".

No dia 12 de dezembro, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vendeu as eleições legislativas antecipadas com uma maioria inédita para os conservadores desde Margaret Thatcher, com 365 deputados de 650.

A vitória de Johnson, partidário de um Brexit rápido, abriu o caminho para a saída do Reino Unido da UE no final de janeiro, três anos e meio após o referendo no qual os britânicos votaram pela saída, após 47 anos no bloco.

A data oficial do divórcio marcará o início de um período para negociar rapidamente um acordo de livre comércio.

O período de transição durará até o final de 2020.