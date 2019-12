O ex-CEO da Renault-Nissan, Carlos Ghosn, entrou no Líbano legalmente, afirmou o Ministério das Relações Exteriores em Beirute nesta terça-feira, um dia após a chegada do empresário processado no Japão por desfalque financeiro.

Por seu lado, a Direção Geral de Segurança também confirmou em uma declaração que Ghosn havia entrado legalmente no Líbano, afirmando que nenhuma medida impunha "a adoção de procedimentos contra ele" e que nada "o expõe a uma ação legal".