Premiê anuncia aumento de salário mínimo na Grã-Bretanha

O governo britânico de Boris Johnson anunciou nesta terça-feira um aumento significativo do salário mínimo a partir de abril, quase três semanas após sua esmagadora vitória eleitoral, em grande parte devido ao apoio das regiões mais carentes e favoráveis ao Brexit.

O salário mínimo para funcionários com mais de 25 anos de idade aumentará 6,2% em 1º de abril, passando para 8,72 libras por hora (US$ 10,18), informou o Tesouro.

Isso constitui o maior aumento de valor desde a criação em 2016 do salário mínimo em sua forma atual, afirmou Boris Johnson, citado em um comunicado.

O aumento anunciado representa quatro vezes a taxa de inflação anual de novembro (1,5%) e coincide com o aumento do custo de vida após o referendo do Brexit em 2016, que afetou a moeda britânica, embora a tendência tenha sido moderada nos últimos meses.