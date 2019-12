Advogado de Carlos Ghosn perplexo com fuga de seu cliente

O principal advogado do ex-presidente executivo da aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn, disse nesta terça-feira ter ficado perplexo com a notícia de que seu cliente fugiu para Líbano do Japão, onde estava em prisão domiciliar por suposta apropriação indébita financeira.

"Fomos pegos completamente de surpresa. Estou chocado", disse Junichiro Hironaka a repórteres, acrescentando que ele não tinha contato com Ghosn e que soube pela televisão que seu cliente havia fugido do Japão.

Ghosn chegou ao Líbano na segunda-feira, apesar de estar sob prisão domiciliar no Japão, onde deveria ser julgado em 2020 por má conduta financeira.

Segundo o jornal libanês al-Jumhuriya, que publicou a informação, o ex-presidente da Renault-Nissan-Mitsubishi, com nacionalidades francesa, libanesa e brasileira, chegou a Beirute em um avião procedente da Turquia.