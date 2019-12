Petróleo fecha sem direção clara

Os preços do petróleo fecharam com direção dispersa nesta segunda-feira em um mercado tranquilo.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro teve alta de 28 centavos, a 68,44 dólares. Em Nova York, o barril de WTI para fevereiro caiu 4 centavos, a 61,68 dólares.

"Os volumes de comércio continuam muito limitados durante este período de férias, as pessoas parecem sobretudo querer fazer os ajustes finais antes do fim do ano", comentou Matt Smith, de ClipperData.

Os preços subiram bastante durante a sessão, tanto em Londres como em Nova York, a seus níveis mais altos desde os ataques às instalações sauditas em meados de setembro.

Em geral, "os mercados continuam sendo otimistas", disse Benjamin Lu, analista do Phillip Futures.

O mercado também está atento à situação do Iraque, segundo maior produtor da Opep.