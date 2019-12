Ataque deixa 18 mortos na República Democrática do Congo

Dezoito civis morreram na noite de domingo para segunda-feira em um ataque do grupo Forças Democráticas Aliadas (ADF) em Beni, leste da República Democrática do Congo (RDC), informaram autoridades locais.

"Houve uma incursão das ADF em Apetina-Sana na noite de domingo para segunda-feira. Essas ADF mataram com arma branca 18 civis", declarou à AFP Donat Kibwana, administrador do território de Beni.

No ataque, várias casas foram incendiadas. "Contudo, as autoridades já tinham sido postas em alerta desde domingo à noite pela presença de homens suspeitos no oeste de Oicha", lamentou Teddy Kataliko, um dos responsáveis da rede de organizações da sociedade civil de Beni.

"Continuamos a pedir às Forças Armadas da RDC (FARDC) que lancem operações pelo oeste a fim de salvar os civis", acrescentou.

Desde 28 de novembro, o chefe do Estado-Maior das FARDC, o general Célestin Mbala, está instalado com sua equipe em Beni.

Originariamente, as ADF são rebeldes muçulmanos ugandeses que se instalaram em 1995 no leste do atual Congo para afetuar ataques contra Kampala.

Atualmente já não atacam a vizinha Uganda e se instalaram entre a população congolesa. São acusados de ter massacrado centenas de civis na região de Beni desde outubro de 2014.