Fiéis matam um homem que abriu fogo durante missa no Texas

Fiéis de uma igreja do estado do Texas mataram um homem que abriu fogo neste domingo (29) durante uma missa a que assistiam em Forte Worth, um ataque que deixou mais um morto e uma terceira pessoa em estado critico, informou a polícia local.

O atacante entrou na West Freeway Church of Christ, em White Settlement, uma área de subúrbio de Fort Worth, enquanto era celebrada uma missa matinal, em mais um caso de violência com armas de fogo em um templo dos Estados Unidos.

"Dois frequentadores da igreja responderam ao fogo", disse à imprensa J.P. Bevering, chefe da polícia de White Settlement. Os disparos atingiram o suspeito, que morreu no local, disse.

Uma das vítimas do atacante morreu no hospital local e outra se encontra em estado crítico, acrescentou Bevering, que elogiou "as ações heroicas dos paroquianos".

O FBI disse que está investigando a motivação do ataque.

"Os locais de culto devem ser sagrados e agradeço aos membros da igreja que agiram rápido para abater o atacante e ajudaram a impedir a perda de mais vidas", disse em um comunicado o governador do Texas, Greg Abbott.

No sábado, em um bairro residencial de Houston, uma das principais cidades do estado do Texas, ao menos duas pessoas morreram e sete ficaram feridas após um ataque a tiros durante as filmagens de um vídeo em que participavam homens na casa dos 20 anos de ascendência hispânica.

Anualmente, 36.000 pessoas morrem nos Estados Unidos - um dos países com a população mais armada do mundo - por disparos de arma de fogo, uma cifra que abrange suicídios, homicídios, acidentes e tiroteios nos quais participou a polícia.

Texas em particular tem sido cenário de tiroteios que comoveram a opinião pública e agitado ainda mais o debate sobre o direito, consagrado pela segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, a portar armas.

Em 3 de agosto, um homem entrou uma loja da Walmart e abriu fogo usando um fuzil AK-47 em El Paso, Texas. Deixou um saldo de 22 pessoas mortas.

Em 5 de novembro de 2017, um homem matou 25 fiéis e feriu outros 20 que participavam de uma missa em uma igreja batista na comunidade rural de Sutherland Springs, Texas.