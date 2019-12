Um ataque com faca que feriu cinco pessoas na casa de um rabino em um subúrbio de Nova York durante as comemorações do festa judaica de Hanukkah foi "um ato de terrorismo", disse o governador do Estado neste domingo.

"Este é um ato de terrorismo. Acho que são terroristas domésticos. Eles estão tentando infligir medo", disse o governador de Nova York, Andrew Cuomo, a repórteres após o último de uma série de ataques contra alvos judeus.