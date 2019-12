Sydney fará espetáculo de fogos de artifício apesar de campanha contra

Uma petição para Sydney cancelar seu famoso show de pirotecnia no final do ano já alcançou 260.000 assinaturas, mas as autoridades locais disseram que a tradicional festa será realizada conforme o planejado.

Sydney planeja gastar cerca de US$ 4,5 milhões nesse programa de pirotecnia, recursos que a petição afirma que seriam melhor utilizados para apoiar bombeiros voluntários e agricultores devastados por uma seca brutal.

O enorme show de fogos de artifício pode traumatizar algumas pessoas, afirma a petição, "porque já há fumaça suficiente no ar".

O céu sobre Sydney e outras cidades foi severamente afetado pela fumaça dos devastadores incêndios florestais que foram registrados por várias semanas.

Localidades inteiras foram reduzidas a ruínas por incêndios, especialmente no estado de Nova Gales do Sul, onde oito pessoas morreram e um território do tamanho da Bélgica foi deixado em cinzas.

A petição contra fogos de artifício em Sydney afirma que "2019 foi um ano catastrófico na Austrália por causa de inundações e incêndios. Todos os estados devem dizer NÃO à pirotecnia".

Enquanto isso, um porta-voz da administração municipal de Sydney disse que apreciava a preocupação daqueles que se opõem ao programa, mas disse que o cancelamento da festa teria "pouco efeito prático para as comunidades afetadas".

Os preparativos, como sempre, começaram "há 15 meses", disse o porta-voz em nota. "Isso significa que a maior parte do orçamento, usado para proteção e limpeza de multidões, já foi gasto", acrescentou.

"O cancelamento do evento prejudicaria seriamente os negócios em Sydney. Arruinaria os planos de dezenas de milhares de pessoas em todo o país e no exterior que agendavam voos, hotéis e restaurantes para a véspera de Ano Novo", diz a nota.

Estima-se que o show de pirotecnia em Sydney, marcando o início do Ano Novo, seja acompanhado pela televisão por quase um bilhão de pessoas em todo o mundo.